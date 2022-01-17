Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ

Короткая ссылка
Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал, какие мысли у него были во время прокатов короткой и произвольной программ на первенстве континента в Таллине.
Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ
  • РИА Новости

«Кто-то идёт на свой прокат, действительно, как на последнюю битву, а кто-то просто хочет получить удовольствие. Если человеку в его мироощущении комфортно, то неважно, о чём он думает, главное, чтобы ему это помогало. Например, во время проката произвольной программы мне удалось с мыслями справиться. Если перед короткой программой я выходил даже слишком спокойным, то перед произвольной двое суток в голове постоянно крутились разные мысли. Наверное, в нужный момент мне всё-таки удалось их отпустить. То, что было перед прокатом, да сам прокат я не помню в деталях. Бывает даже такое, что катаешь программу, начинаешь, щелчок — и ты уже на середине. То есть это всё автоматически делаешь», — цитирует Кондратюка ТАСС.

18-летний Кондратюк стал чемпионом Европы, набрав за два проката 286,56 балла.

Ранее Кондратюк назвал своих любимых фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить