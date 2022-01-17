Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ

Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал, какие мысли у него были во время прокатов короткой и произвольной программ на первенстве континента в Таллине.

«Кто-то идёт на свой прокат, действительно, как на последнюю битву, а кто-то просто хочет получить удовольствие. Если человеку в его мироощущении комфортно, то неважно, о чём он думает, главное, чтобы ему это помогало. Например, во время проката произвольной программы мне удалось с мыслями справиться. Если перед короткой программой я выходил даже слишком спокойным, то перед произвольной двое суток в голове постоянно крутились разные мысли. Наверное, в нужный момент мне всё-таки удалось их отпустить. То, что было перед прокатом, да сам прокат я не помню в деталях. Бывает даже такое, что катаешь программу, начинаешь, щелчок — и ты уже на середине. То есть это всё автоматически делаешь», — цитирует Кондратюка ТАСС.

18-летний Кондратюк стал чемпионом Европы, набрав за два проката 286,56 балла.

Ранее Кондратюк назвал своих любимых фигуристов.