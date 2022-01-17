Кондратюк назвал своих любимых фигуристов

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Чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал фигуристов, которые демонстрируют на льду настоящее искусство.
Кондратюк назвал своих любимых фигуристов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Медведева, Камила, Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Ещё Нэйтан Чен, но это про современное искусство», — цитирует Кондратюка ТАСС.

Напомним, что Камила Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине, допустив падение в произвольной программе. Анна Щербакова провалила короткую программу, но в произвольной чистейшим образом исполнила все элементы, в том числе и четверной флип.

Ранее Слуцкая не исключила, что Валиева может стать двукратной олимпийской чемпионкой.

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