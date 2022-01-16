Вайцеховская высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская подвела итоги минувшего чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине и поделилась мнением относительно состава сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Нам ещё предстоит, думаю, услышать (и прочитать) 150 вариантов состава сборной на командный олимпийский турнир, как и на сами Игры, но вот лично моё мнение: 1. Никакого Коляды. Просто потому, что не заслужил. 2. Закрыть наконец уже тему Туктамышевой. Оставить за Лизой пачку эпитетов (уникальная, легендарная, невероятная — кто именно, императрица или стюардесса, выбирайте сами), и оставить за ней право кататься следующие четыре года, если поднимут возраст. Но: на ОИ-22 Лизе делать нечего. Увы…», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Она также считает, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, завоевавшие бронзу в соревнованиях спортивных пар, в большей степени заслуживают выступить в командном турнире, чем ставшие вторыми Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По её мнению, Тарасова и Морозов катаются медленнее более юной пары, а также она назвала опрометчивым выбор произвольной постановки Евгении и Владимира, так как в 2017-м у Алёны Савченко и Бруно Массо эта программа была интереснее.

«Синицина / Кацалапов, или Степанова / Букин? Первые. Просто потому, что на их стороне титулы. Плюс — коней на переправе не меняют. Но в Таллине катались лучше вторые. Разбалансированные твиззлы чемпионов (оцененные четвёртым уровнем) пусть останутся на совести судей. Здесь важно, как мне кажется, чтобы выводы сделали сами фигуристы и их тренерский штаб. И чтобы они, как минимум, не обольщались. Есть очень много пунктов, к которым можно придраться. В Таллине не придрались. Это не означает, что было не к чему», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская выразила мнение, что Анна Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию.