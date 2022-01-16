Вайцеховская считает, что Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская отреагировала на выступление чемпионки мира Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова. Совершенно невозможное сделала…», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований.

Напомним, что после короткой программы Анна занимала четвёртое место.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила российских фигуристок с медалями чемпионата Европы.