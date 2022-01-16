Вайцеховская считает, что Щербакова совершила невозможное на ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская отреагировала на выступление чемпионки мира Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«Весь пьедестал в женском одиночном наш, и главная героиня, конечно же, Аня Щербакова. Совершенно невозможное сделала…», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований. 

Напомним, что после короткой программы Анна занимала четвёртое место.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила российских фигуристок с медалями чемпионата Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить