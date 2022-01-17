Великова: перед Щербаковой снимаю шляпу, у неё столько мужества

Заслуженный тренер России Людмила Великова оценила выступление чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Перед Щербаковой, конечно, снимаю шляпу. Это девочка такого мужества! Она такой боец, при таких травмах она всё-таки выходит и работает. Так что здесь всё очень спокойно», — цитирует Великову «Газета.Ru».

Напомним, что на турнире победила Камила Валиева. Второе место заняла Анна Щербакова, которая после провальной короткой программы чисто выступила в произвольной, исполнив четверной флип и фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Ранее Навка восхитилась выступлением российских фигуристов на чемпионате Европы.