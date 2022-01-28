Урманов рассказал об ошибке Мишина перед ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити
- РИА Новости
«Возврат к старой программе, наверное, оправдан, и ничего в нём страшного нет, когда спортсмен и тренер понимают безвыходность собственного положения. Что у них, образно говоря, пожар, и нужно срочно что-то делать. Возможно, мало кто знает, но в тот год, когда Женя Плющенко проиграл Олимпиаду Лёше Ягудину, они с Профессором именно в таком пожарном порядке меняли уже поставленную произвольную программу на «Кармен». Прежнюю постановку тогда как-то массово раскритиковали, в том числе довольно влиятельные в фигурном катании люди, Мишин на это поддался, и это, на мой взгляд, стало большой ошибкой», — сказал Урманов в интервью RT.
По его словам, в тот момент он тренировался на одном льду с Плющенко и спросил у Мишина, зачем они возвращаются к старой программе за месяц до Олимпиады.
«Решение, тем не менее, было принято. В итоге Мишин и Плющенко стали уделять какое-то сумасшедшее количество времени только «произволке». И в Солт-Лейк-Сити произошло то, что должно было произойти: в короткой программе Женя упал, и на этом борьба за золотую олимпийскую медаль для него закончилась», — добавил Урманов.
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