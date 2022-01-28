Урманов оценил шансы Ханю и Чена выиграть Олимпиаду в Пекине

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года Алексей Урманов поделился мнением о том, кто сможет завоевать золото Игр в Пекине в мужском одиночном катании.
Урманов оценил шансы Ханю и Чена выиграть Олимпиаду в Пекине
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«Не знаю, есть ли смысл сейчас писать об этом, всё слишком шатко и неопределённо. К тому же я вообще не любитель прогнозов. Но чисто интуитивно мне кажется, что Юдзуру Ханю не станет олимпийским чемпионом в третий раз. Я бы вообще сказал, что олимпийским чемпионом может стать какой-то неожиданный человек, на которого никто сейчас не делает ставку», — сказал Урманов в интервью RT.

Он допустил, что на вершине пьедестала может оказаться Юма Кагияма, но ему лично хотелось бы увидеть победителем Сёму Уно.

«Он, как мне кажется, наконец-то «подружился» с собственной головой. Есть ещё один товарищ, который может «выстрелить», — это Винсент Чжоу. Все трое из разряда людей, которых принято называть «тёмненькая лошадка». Что с Нэйтаном Ченом случилось на Олимпиаде в Пхёнчхане, помните? Могу только повторить то, о чём мы с вами говорили в начале беседы: даже величайшим чемпионам не всегда удаётся выиграть Олимпиаду. Хотя Нэйтан, как никто другой, заслужил, чтобы быть на пьедестале», — добавил Урманов.

Ранее Евгения Медведева оценила шансы россиян на золото Игр-2022 в парном катании.

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