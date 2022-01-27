Медведева оценила шансы россиян на золото Игр-2022 в парном катании
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«В парном катании у наших ребят огромные шансы — они очень техничные, артистичные и стабильные. Они действующие чемпионы мира и Европы», — заявила Медведева в эфире «ОК! На связи».
По её словам, китайских фигуристов называют фаворитами только из-за выслуги лет. Однако победителей всё же определят судьи.
В состав олимпийской сборной России в парном катании вышли Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Запасными остались Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и Юлия Артемьева— Михаил Назарычев.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Свищёв выразил мнение, что знаменосцем сборной России на ОИ должен быть лыжник или фигуристка.