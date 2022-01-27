Свищёв считает, что знаменосцем сборной России на ОИ должен быть лыжник или фигуристка

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился своим мнением о том, кто должен нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) во время церемонии открытия Игр в Пекине.
Свищёв считает, что знаменосцем сборной России на ОИ должен быть лыжник или фигуристка
  • РИА Новости

«Все, кто отобрался на Игры, достойны быть знаменосцами. Можно рассмотреть лыжников: они сейчас на подъёме, медийные и заслуженные. А можно в обратную сторону пойти — взять молодую, красивую фигуристку. Есть целая плеяда достойных подобной чести лыжников и фигуристок, которые в перспективы могут выиграть золотые медали на самих Играх», — цитирует Свищёва Sport24.

У сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет два знаменосца. Сама церемония состоится 4 февраля.

Ранее Валуев выразил мнение, что Большунов должен быть знаменосцем сборной России на открытии ОИ-2022.

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