Валуев считает, что Большунов должен быть знаменосцем сборной России на открытии ОИ-2022

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев назвал лыжника Александра Большунова наиболее подходящим спортсменом на роль знаменосца российской команды на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Валуев считает, что Большунов должен быть знаменосцем сборной России на открытии ОИ-2022
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«На мой взгляд, у нас многие олимпийцы достойны чести нести знамя ОКР, однако Большунов — кандидат номер один. Лично я поддерживаю именно его кандидатуру. Для этой миссии Александр — наиболее стратегически и политически верный вариант: ему пришлось пройти через многое. Вспомните, как его хотели лишить выступлений, было много спорных моментов, однако он всегда боролся до конца. Потому лично я вижу знаменосцем Большунова», — цитирует Валуева Sport24.

У сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет два знаменосца. Сама церемония состоится 4 февраля.

Ранее Журова заявила, что видит Большунова в качестве знаменосца сборной России на ОИ-2022.

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