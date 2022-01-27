Валуев считает, что Большунов должен быть знаменосцем сборной России на открытии ОИ-2022
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«На мой взгляд, у нас многие олимпийцы достойны чести нести знамя ОКР, однако Большунов — кандидат номер один. Лично я поддерживаю именно его кандидатуру. Для этой миссии Александр — наиболее стратегически и политически верный вариант: ему пришлось пройти через многое. Вспомните, как его хотели лишить выступлений, было много спорных моментов, однако он всегда боролся до конца. Потому лично я вижу знаменосцем Большунова», — цитирует Валуева Sport24.
У сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет два знаменосца. Сама церемония состоится 4 февраля.
Ранее Журова заявила, что видит Большунова в качестве знаменосца сборной России на ОИ-2022.