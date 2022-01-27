Журова: вижу Большунова в качестве знаменосца сборной России на ОИ-2022
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«Вижу Сашу Большунова в качестве знаменосца. Он один из лучших спортсменов прошлого сезона, у него были яркие и интересные победы. Саша проявлял характер и русскую душу, за него болела вся страна», — цитирует Журову Sport24.
Она добавила, что знаменосцем страны обычно выбирают спортсмена, у которого соревнования начинаются во второй половине Олимпийских игр.
Напомним, что Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Васильев заявил, что Васнецову и Казакевич нужно заменить на Буртасову и Сливко.