Журова: вижу Большунова в качестве знаменосца сборной России на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предложила своего кандидата на позицию знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Вижу Сашу Большунова в качестве знаменосца. Он один из лучших спортсменов прошлого сезона, у него были яркие и интересные победы. Саша проявлял характер и русскую душу, за него болела вся страна», — цитирует Журову Sport24.

Она добавила, что знаменосцем страны обычно выбирают спортсмена, у которого соревнования начинаются во второй половине Олимпийских игр.

Напомним, что Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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