Васильев считает, что Васнецову и Казакевич нужно заменить на Буртасову и Сливко

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что в сборной России нужно сделать рокировку спортсменок.

«В срочном порядке заменить Васнецову и Казакевич на Буртасову и Сливко, которые показывают хорошие результаты и давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он также недоумевает, как у старшего тренера Михаила Шашилова и двух биатлонисток может не быть действующих QR-кодов. По мнению Васильева, такие вещи делаются заранее.

Напомним, что шеф сервис-бригады Александр Печёрский сдал положительный тест на коронавирус и не смог вместе с командой отправиться в Пекин. Михаил Шашилов, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист Роман Никитин также не вылетели в столицу Китая из-за отсутствия действующих QR-кодов.

Ранее в СБР прокомментировали невылет четырёх членов сборной России в Пекин.