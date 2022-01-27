В СБР прокомментировали невылет четырёх членов сборной России в Пекин

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на невылет Михаила Шашилова, двух биатлонисток и массажиста в Пекин из-за отсутствия действующих QR-кодов.
В СБР прокомментировали невылет четырёх членов сборной России в Пекин
  • РИА Новости

«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идёт», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Напомним, что шеф сервис-бригады Александр Печёрский сдал положительный тест на коронавирус и не смог вместе с командой отправиться в Пекин. Михаил Шашилов, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист Роман Никитин также не вылетели в столицу Китая из-за отсутствия действующих QR-кодов.

Ранее сообщалось, что инфицированный коронавирусом Печёрский не контактировал с биатлонистами сборной России.

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