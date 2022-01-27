Инфицированный коронавирусом Печёрский не контактировал с биатлонистами сборной России
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По информации «Матч ТВ», Печёрский с командой не ездил на этап Кубка мира в Антхольце (Италия). Биатлонисты вернулись из Италии 25 января и не встречались с шефом сервис-бригады.
Напомним, что Печёрский сдал положительный тест на коронавирус и не смог вместе с командой отправиться в Пекин (Китай). Михаил Шашилов, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист Роман Никитин также не вылетели в столицу Китая из-за отсутствия действующих QR-кодов.
Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону зафиксировали случай инфицирования коронавирусом.