Встреча Загитовой с послом, подарок для Валиевой и автобиография Жулина: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова посетила посольство Японии в России. Камила Валиева получила в подарок копию картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Александра Жулина раскритиковали за откровенность в автобиографии под названием «Танцы на льду жизни». А Елизавета Худайбердиева порадовала подписчиков новостью о скорой свадьбе. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Сюрприз от Загитовой

Начало недели получилось у Алины Загитовой крайне насыщенны. В настоящий момент фигуристка активно готовится к работе на Олимпийских играх, во время которых зрители смогут увидеть её в эфире Первого канала. Девушка выложила в Instagram пост со съёмок в студии и пообещала преподнести поклонникам «приятный сюрприз».

Но несмотря на загруженный график, она успела посетить посольство Японии в России и познакомиться с послом Тоёхисой Кодзуки. Разумеется, спортсменка не могла не взять с собой любимую собаку породы акита-ину по кличке Масару, которую ей подарили японские заводчики весной 2018-го.

Делясь с подписчиками эмоциями, Загитова назвала Японию потрясающей страной и призналась, что является её огромной поклонницей.

«Вечер прошёл душевно, в домашней обстановке. На ужине были мои любимые японские блюда… Ну и конечно, наша встреча не могла пройти без Масару! Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии. Посол также с удовольствием провёл с ней время, и Масару явно осталась в полном восторге», — написала Загитова.

Содержимое сумки

Огромный интерес вызвало и интервью Алины журналу Vogue, в котором она рассказала, что можно найти в её сумочке. В результате в длинный список попали купленные в Мексике солнцезащитные очки, ежедневник, компактный кошелёк, наушники, вкусняшки из Японии, косметичка, мини-талисманы, помада, телефон, ключи от дома и многие другие вещи.

«В моей сумке есть маленькая сумка — тоже на случай, если вечером будет какое-нибудь мероприятие. Там у меня всё самое необходимое. Паспорт в красной обложке, потому что боюсь его потерять. Несколько фотографий с фотосессии моей лежат. Ключи от машины, интересный такой брелок в виде сакуры», — добавила фигуристка.

Ранее гостьей издания стала Евгения Медведева, которая ответила на тот же вопрос. Выяснилось, что она носит с собой гораздо меньше, но неожиданным предметам в её сумочке тоже нашлось место, например гречишному чаю и сувениру в виде котёнка.

К слову, сама двукратная чемпионка мира в преддверии ОИ успела не только отработать на юниорском первенстве России в качестве комментатора, но и принять участие в благотворительном дне фонда Константина Хабенского.

Резонансная автобиография Жулина

В необычном амплуа попробовал себя и известный тренер Александр Жулин. Чемпион мира 1993 года (в паре с Майей Усовой) написал автобиографию, которая вышла под названием «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви всё...». Чтобы заинтриговать подписчиков, он выложил в Instagram небольшой отрывок.

«Мы старались передавать в танце и секс, и разнузданность, и любовь — в общем, быть другими. Нужно признать, с кистями мы более-менее справились, с бровями было сложнее — страдание из русского человека хрен выбьешь, генетика», — написал специалист.

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В книге тренера серьёзное внимание уделено не только его спортивной карьере, но и личной жизни. Откровенность пришлась по вкусу далеко не всем поклонникам фигурного катания. Некоторые посчитали, что Жулину не стоило в мельчайших подробностях вспоминать о своих изменах и похождениях. Однако нашлись и те, кто вступился за него. Например, автор RT Елена Вайцеховская назвала автобиографию Жулина честной.

«И он реально написал её сам. Из тех нескольких начальных глав, что присылал мне — спросить, стоит ли продолжать, я видела, как непросто давался ему процесс. Это, кстати, ещё один штрих, который делает книгу ценной. Ну а то, что кому-то может не понравиться изнанка обычно скрытой от сторонних наблюдателей фигурнокатательной жизни, — их проблемы», – написала Вайцеховская в Telegram.

Речь Валиевой

Фигуристы, входящие в состав олимпийской сборной России, в настоящий момент полностью сосредоточены на подготовке к главному спортивному событию четырёхлетия. Однако некоторые из них находят время на неожиданные приятные моменты. Так, ставшая чемпионкой Европы Камила Валиева получила в подарок от художника Александра Садыкова копию картины «Девочка на шаре».

Именно этот знаменитый образ, созданный Пабло Пикассо, юная фигуристка ранее использовала в короткой программе.

«Удивительный, неожиданный и очень приятный подарок получила вчера от художника Александра Садыкова. Теперь «Девочка на шаре» будет рядом со мною всегда! Спасибо за такую красоту», — поблагодарила Валиева за презент.

Несколько дней спустя юная спортсменка оказалась в центре внимания и во время онлайн-встречи российских олимпийцев с Владимиром Путиным. Фигуристка обратилась к президенту страны с речью. В ней она, немного стесняясь, поблагодарила тренеров и членов медицинского штаба.

«Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм. Спасибо всем, кто эти условия создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Мы будем стараться показать свои самые высокие результаты и завоевать для России как можно больше медалей.Также хочу пожелать всем спортсменам нашей олимпийской команды удачи. Пусть мечты каждого осуществятся!» — подчеркнула Валиева.

В ответ Путин пожелал спортсменам успеха в Китае.

Восхищение Туктамышевой

Российские фигуристы действительно вызывают восторг у всего мира, в том числе у соперников из других стран — и те зачастую не стесняются восхищаться их мастерством. Например, выступающая за Индию Тара Прасад призналась, что её кумиром является Елизавета Туктамышева и она старается быть похожей на неё.

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«Она выступает так много лет. Ей 25, да? А все такие молодые, юные. И она с ними борется, пытается снова и снова», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Прасад также призналась, что немало слышала о работе Этери Тутберидзе, и изъявила желание посетить её сборы.

А Миша Митрофанов, в паре с Одри Лу защищающий цвета сборной США, заявил, что российские дуэты в хорошем смысле слова «убивают» друг друга в конкуренции, тем самым становясь всё сильнее.

«У нас все такие добрые, улыбаются, смеются. Я не говорю, что русские недобрые. Но они просто «убивают» друг друга! И потому они такие классные. Мы стараемся стремиться к этому, поменять наш мозг, чтобы быть на том же уровне. У нас русские тренеры, это тоже полезно», — рассказал спортсмен.

По словам Митрофанова, ему довелось три недели работать под руководством Тамары Москвиной, и этот опыт он не забудет никогда.

Пополнение в семье Дюамель

Ни одна неделя в мире фигурного катания не обходится без новостей о пополнении в семье кого-то из спортсменов.

Так, о скором прибавлении сообщила олимпийская чемпионка 2018 года Меган Дюамель. Она написала, что в июле вместе с мужем, известным тренером Бруно Маркоттом, они ожидают появления на свет второго ребёнка. Пара уже воспитывает дочь Зоуи.

А российская фигуристка Елизавета Худайбердиева порадовала подписчиков новостью о грядущей свадьбе. Она выложила в сториз Instagram фото с обручальным кольцом на пальце.