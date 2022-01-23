Вайцеховская заступилась за Жулина, написавшего свою книгу

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Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась своим мнением об автобиографической книге известного в прошлом фигуриста, а ныне Александра Жулина «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви всё».
Вайцеховская заступилась за Жулина, написавшего свою книгу
  • РИА Новости

«Почитала с утра, как активно склоняют Сашу Жулина за его откровения в только что вышедшей книге. Сейчас у ряда издательств вошло в моду предлагать спортсменам выпустить книгу и поставить этот жанр на поток. Мне не так давно позвонила известная спортсменка, с которой мы знакомы. Говорит, не знает, соглашаться на предложение или нет. Я задала встречный вопрос: «А ты готова откровенно рассказать об этом периоде своей жизни? А об этом? Нет? Тогда зачем и кому эта книга может быть интересна?» Человек понял. Это я к тому, что честно написать книгу о своей жизни очень трудно и требует большого мужества. Особенно сейчас, когда для хейта бывает достаточно сущей ерунды. Книга Жулина честная, за что Саше большой респект. Он реально написал её сам. Из тех нескольких первых глав, что он присылал мне, чтобы спросить мнение, стоит ли продолжать, я видела, как непросто ему давался этот процесс. А то, что кому-то может не понравиться изнанка обычно скрытой от сторонних наблюдателей жизни, — их проблемы», — написала Вайцеховская в своём Telegram.

Ранее Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов завершат карьеру после Игр-2022.

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