Урманов: Семененко — первый запасной, всегда должен быть во всеоружии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Семененко — первый запасной, всегда должен быть во всеоружии. Уверен, он готов и счастлив. Ему не придётся включаться в работу перед Олимпиадой: он и не выключался», — цитирует Урманова «Чемпионат».

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко. Коляда занял второе место на чемпионате России, но позже снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Ранее Зайцев заявил, что отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность.