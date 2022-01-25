Зайцев: отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев отреагировал на замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность. Семененко хорошо зарекомендовал себя по ходу сезона, поэтому при грамотных прокатах может включиться в борьбу за медали», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

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