Медведева: у меня самые высокие ожидания от выступления фигуристок на ОИ-2022

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Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Медведева: у меня самые высокие ожидания от выступления фигуристок на ОИ-2022
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«Будут ли наши одиночницы доминировать в Пекине? Давайте за это помолимся. У меня самые высокие ожидания от турнира. Хочу пожелать девочкам удачи», — цитирует Медведеву РИА Новости.

Она также вспомнила, как четыре года назад представляла сборную России на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Фигуристка сказала, что будет смотреть соревнования и поддерживать команду.

Напомним, что в составе сборной России по фигурному катанию произошли изменения — Евгений Семененко заменил Михаила Коляду, который заболел коронавирусом.

Ранее Ковтун заявил, что Мишин и Семененко тоже могли  инфицироваться коронавирусом.

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