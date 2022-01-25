Медведева: у меня самые высокие ожидания от выступления фигуристок на ОИ-2022
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«Будут ли наши одиночницы доминировать в Пекине? Давайте за это помолимся. У меня самые высокие ожидания от турнира. Хочу пожелать девочкам удачи», — цитирует Медведеву РИА Новости.
Она также вспомнила, как четыре года назад представляла сборную России на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Фигуристка сказала, что будет смотреть соревнования и поддерживать команду.
Напомним, что в составе сборной России по фигурному катанию произошли изменения — Евгений Семененко заменил Михаила Коляду, который заболел коронавирусом.
Ранее Ковтун заявил, что Мишин и Семененко тоже могли инфицироваться коронавирусом.