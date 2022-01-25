Ковтун опасается, что Мишин и Семененко могли заразиться коронавирусом после Коляды

Двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун отреагировал на замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Жаль, действительно жаль, что так произошло. С другой стороны, я очень рад за Женю Семененко. Его то заявляли в состав, то отцепляли, но парень всё же получил возможность попасть на Олимпиаду», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Он добавил, что коронавирусом могли заразиться Алексей Николаевич Мишин, Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко, которые контактировали с Колядой.

Напомним, что фигурист завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022.