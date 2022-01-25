Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022

Серебряные призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не полетят на сборы в Красноярск.

По информации корреспондента RT Елены Вайцеховской, причиной такого решения стало заболевание на сборе одного из партнёров запасной российской танцевальной пары и их тренера. Дуэт продолжит тренироваться в Москве вплоть до начала Игр.

Отмечается, что Степанова и Букин могут полететь в Пекин через Красноярск со всей российской сборной. Не исключён вариант, что пара отправится на Игры прямым рейсом из Москвы.

Напомним, что в 2022 году Степанова и Букин выиграли чемпионат России, а также стали серебряными призёрами чемпионата Европы.

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