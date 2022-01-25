Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022

Короткая ссылка
Серебряные призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не полетят на сборы в Красноярск.
Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

По информации корреспондента RT Елены Вайцеховской, причиной такого решения стало заболевание на сборе одного из партнёров запасной российской танцевальной пары и их тренера. Дуэт продолжит тренироваться в Москве вплоть до начала Игр.

Отмечается, что Степанова и Букин могут полететь в Пекин через Красноярск со всей российской сборной. Не исключён вариант, что пара отправится на Игры прямым рейсом из Москвы.

Напомним, что в 2022 году Степанова и Букин выиграли чемпионат России, а также стали серебряными призёрами чемпионата Европы.

Ранее Бутырская заявила, что Коляда является украшением сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить