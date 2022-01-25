Бутырская: Коляда является украшением сборной России

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Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Бутырская: Коляда является украшением сборной России
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«Для Миши Коляды, конечно, пропуск Олимпиады — катастрофа. Но лидер нашей сборной — Марк Кондратюк, который стал победителем на чемпионатах России и Европы. Он и при здоровом Коляде ехал бы на ОИ первым номером. Михаил является украшением нашей сборной, это талантливейший фигурист. Но у него нет стабильности, которая должна быть у лидера», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Урманов пожелал Коляде выхода из кризисной ситуации.

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