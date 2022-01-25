Урманов пожелал Коляде выхода из кризисной ситуации

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Урманов пожелал Коляде выхода из кризисной ситуации
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«Замена нужна была, и она правильная, в принципе, всё по делу в плане замены. Что касается команды, у нас сначала личное первенство, а потом только командное. Думаю, что каждый фигурист будет стараться сделать свой максимум на Олимпиаде. Один из участников не сможет поехать из-за положительного теста на коронавирус. К сожалению, это такие реалии, в которых мы живём», — приводит слова Урманова «Матч ТВ».

По его мнению, всему миру необходимо прекратить сумасшествие из-за коронавируса, так как жить становится только труднее, а вся планета уже устала от этого.

«Мише Коляде я желаю скорейшего выхода из этой кризисной ситуации и продолжать дальше двигаться. Всё зависит от спортсмена, готов ли он пойти на ещё один олимпийский цикл», — добавил Урманов.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова назвала форс-мажором замену Коляды на Семененко в заявке на ОИ.

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