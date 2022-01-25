Радионова назвала форс-мажором замену Коляды на Семененко в заявке на ОИ

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Бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала замену фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Радионова назвала форс-мажором замену Коляды на Семененко в заявке на ОИ
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«Грустно, обидно и печально, что Миша не поедет на Олимпиаду. Коронавирус сейчас всем может подпортить. Жалко, что так получилось. Повлияет ли это в спортивном плане? Нет, потому что все ориентируются только на себя, чтобы показать максимальный результат», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, важно, что остальные спортсмены сборной здоровы, а Семененко находится в хорошей форме.

«Поэтому и говорят, что запасные никогда не должны расслабляться, потому что бывают разные форс-мажоры», — добавила Радионова.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Энберт признался, что ему безумно жаль Коляду.

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