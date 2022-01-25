Энберт признался, что ему безумно жаль Коляду

Серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Энберт отреагировал на замену российского фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Михаила безумно жаль. Олимпийские игры — это особенный турнир для каждого спортсмена. После игр в Корее весь олимпийский цикл Михаила был нацелен на подготовку к Олимпиаде в Пекине: вся подготовка, выбор музыки, подбор программ», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Он также поддержал Коляду и пожелал ему скорейшего выздоровления. Энберт также надеется, что 26-летний спортсмен сможет найти в себе силы на новый олимпийский цикл.

«Катание Коляды, его владение коньком — они особенные. Искренне желаю Мише терпения и не унывать, двигаться дальше к своим целям. К сожалению, сейчас никто не застрахован от болезни», — добавил Энберт.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков высказался о замене Коляды на Семененко на Играх в Пекине.