Глава ФФККР высказался о замене Коляды на Семененко на Играх в Пекине
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«Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус, поэтому в срочном порядке пришлось заменить его на Евгения Семененко. Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь», — цитирует Горшкова «Чемпионат».
Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала большой потерей отсутствие Коляды на ОИ-2022.