Инна Гончаренко считает большой потерей отсутствие Коляды на ОИ-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала замену российского фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Лично для меня это большая потеря. Не есть хорошо от слова совсем. Миша — известный катальщик, человек с рейтингом, со своим стилем, с лицом. Это очень большая потеря для нашей сборной. Но бороться надо в любой ситуации, надо при потере бойца смыкать ряды», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

По её словам, ей бы не хотелось говорить о том, что сборная точно теряет медаль, так как в спорте гарантированных наград не бывает.

«Но очень жаль, что Коляда не выступит на Олимпиаде», — добавила специалист.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала большим горем для Коляды пропуск Олимпиады.