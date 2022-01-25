Инна Гончаренко считает большой потерей отсутствие Коляды на ОИ-2022
- Gettyimages.ru
«Лично для меня это большая потеря. Не есть хорошо от слова совсем. Миша — известный катальщик, человек с рейтингом, со своим стилем, с лицом. Это очень большая потеря для нашей сборной. Но бороться надо в любой ситуации, надо при потере бойца смыкать ряды», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
По её словам, ей бы не хотелось говорить о том, что сборная точно теряет медаль, так как в спорте гарантированных наград не бывает.
«Но очень жаль, что Коляда не выступит на Олимпиаде», — добавила специалист.
Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала большим горем для Коляды пропуск Олимпиады.