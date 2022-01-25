Бестемьянова назвала большим горем для Коляды пропуск Олимпиады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала замену российского фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Вы знаете, это большое горе для Коляды, конечно. Человек жил этим, готовился — и тут такое. И возникают тревожные мысли, как бы ещё с кем-то из нашей команды такого не произошло. Будем молиться, потому что это может случиться с каждым! Не застрахован никто! А Семененко повезло», — сказала Бестемьянова RT.

Она пожелала Евгению хорошо выступить на Играх, а также добавила, что вряд ли отсутствие Коляды повлияет на общий результат.

«Коляда, насколько я знаю, не планировался на командный турнир, а в индивидуальном… Это большая потеря, в первую очередь для самого Коляды. Оставаться ли ему до следующей Олимпиады? Это всегда зависит от самого спортсмена. Если он хочет, может, чувствует в себе силы, то почему бы и нет. Не нам решать», — добавила Бестемьянова.

Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова высказалась о замене Коляды на Семененко на ОИ.