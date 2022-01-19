Первенец Букина, возвращение Тарасовой и танцы Загитовой с Милохиным: что обсуждают в мире фигурного катания

Иван Букин после выступления на чемпионате Европы рассказал о рождении сына. Татьяна Тарасова вернулась домой из больницы и выразила готовность комментировать Олимпиаду в Пекине. Алина Загитова подружилась с Даней Милохиным. Алёна Косторная собирается приступить к тренировкам после перелома руки. Ирина Слуцкая негативно отреагировала на грядущее выступление на Олимпиаде первого небинарного спортсмена Тимоти Ледюка. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Букин стал отцом

Ивану Букину январь преподнёс не только серебряную медаль чемпионата Европы, но и гораздо более важный подарок: 28-летний спортсмен стал отцом. 3 января его подруга, хореограф Алёна Самарская, родила ему первенца — сына.

«Я очень счастлив. У нас родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — рассказал Иван после выступления в Таллине.

Ещё один счастливый отец, канадец Патрик Чан, на этой неделе впервые показал поклонникам своего четырёхмесячного сына. Умилительную фотографию, которая мгновенно собрала больше 15 тыс. лайков, трёхкратный чемпион мира опубликовал у себя в Instagram. Пост собрал множество восторженных комментариев с комплиментами малышу, в том числе от российских фигуристов. Так, Татьяна Волосожар написала, что мальчик очень милый, а Евгения Медведева призналась, что это фото «сделало её день». А один из фанатов пошутил, что из сына Патрика и дочки олимпийского чемпиона в танцах на льду Скотта Мойра выйдет прекрасная пара для будущих побед в фигурном катании.

Соловьёв справляется с последствиями избиения

Дмитрий Соловьёв рассказал о своём самочувствии после жестокого избиения в декабре прошлого года, из-за которого он оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой.

Тогда спортсмен вступился за свою девушку Анну Сидорову и её подруг, с которыми они вместе были в одном из столичных ночных клубов.

«Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно», — написал он в Instagram.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 признался, что пока ещё не полностью оправился после случившегося.

«Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — заверил он.

Тарасова готова комментировать Олимпиаду

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова тоже заставила поклонников поволноваться за своё здоровье. Ещё в ноябре из-за плохого самочувствия она отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором. В декабре Тарасова дважды попадала в больницу, из-за чего пропустила финальные выпуски «Ледникового периода». В новом году, 11 января, она вновь была госпитализирована. На этой неделе прославленного специалиста выписали из больницы, и она продолжает лечение дома.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — рассказала Татьяна Анатольевна.

Также она поспешила успокоить любителей фигурного катания, которые волновались, сможет ли она комментировать Олимпиаду, которая пройдёт в феврале.

«Я надеюсь. Пригласят — я буду», — сказала легендарный тренер.

Слуцкая не оценила откровенность Ледюка

Ирина Слуцкая присоединилась к дискуссии относительно участия в Олимпийских играх спортсмена, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Как известно, американец Тимоти Ледюк, который выступит на Играх в Пекине в парном катании с Эшли Кейн-Гриббл, недавно признался в своей небинарности.

«То, что я не пойму никогда… Во время моей спортивной карьеры такое и представить невозможно было!!! Были мужские и женские виды спорта, сами спортсмены строго разделялись по двум полам. Не было и художественных гимнастов в женских костюмах…» — написала двукратная чемпионка мира в своём Instagram, признавшись, что она «в ужасе» от таких новостей.

Появление небинарного спортсмена в фигурном катании получило массу откликов. Так, тренер Александр Жулин весьма резко высказался в адрес Ледюка, заявив, что не хочет «комментировать уродов».

Также по теме «Таковы сегодняшние реалии»: американский фигурист Ледюк станет первым небинарным спортсменом в истории Олимпиады Тимоти Ледюк может стать первым небинарным спортсменом в истории Олимпийских игр. Отобраться в Пекин ему позволила победа на...

Его слова вызвали волну негодования на Западе. В частности, одна из самых титулованных канадских фигуристок, олимпийская чемпионка Меган Дюамель, обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой отреагировать на возмутительное, по её мнению, поведение российского специалиста.

«Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, Международный союз конькобежцев сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала она у себя в Twitter.

Ранее Ассоциация фигурного катания США также поддержала Ледюка, заявив, что осуждает любые ненавистнические высказывания и гордится спортсменом.

Жулин, на которого обрушилась такая волна критики, впоследствии признался, что пожалел о своих словах, но извиняться за них отказался.

Загитова проводит время в компании Милохина

Алина Загитова была замечена в компании тиктокера Дани Милохина. Обе знаменитости были приглашены на день рождения известной блогерши Насти Рыжик. На видео, появившемся в сети, ведущая и участник «Ледникового периода» танцуют под зажигательную музыку.

А за несколько дней до этого они показали совместный танец на льду. В TikTok видео собрало почти 6 млн просмотров, а в Instagram — более 60 тыс. лайков и почти 2 тыс. комментариев.

«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — подписала ролик спортсменка.

Мнения поклонников олимпийской чемпионки по поводу партнёра по танцу разделились: одни её фанаты восприняли дуэт благосклонно, другие высказались довольно резко.

«О нет, отписалась от Медведевой из-за него, а теперь он и у Алины появился», — говорится в одном из комментариев.

Косторной сняли гипс

Алёна Косторная рассказала, что ей сняли гипс со сломанной руки и в скором времени она сможет вернуться к тренировкам. Спортсменка получила травму в декабре, незадолго до чемпионата России, из-за чего пропустила отбор на Олимпиаду.

«Я уже в ортезе. Это значит, что скоро я смогу выйти на лёд. Гипса нет, и уже ничего не мешает. С рукой не всё так хорошо, как бы хотелось. Это не обычный был перелом, есть осложнения. Не очень приятная история, к сожалению», — сказала Косторная в новом выпуске своего YouTube-канала.

Раньше она также рассказывала о проблемах с восстановлением после травмы и осложнениях, «которые повлекут последствия, если недолечить».

«Не хочется остаться однорукой в 18 лет», — шутила фигуристка.