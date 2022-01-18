Авербух: у мальчиков на ОИ-2022 нам ничего не светит
- РИА Новости
«У мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятёрке. Основные конкуренты в мужском одиночном катании — это американцы, японцы», — цитирует Авербуха mk.ru.
Напомним, что на чемпионате Европы в мужском одиночном катании победил Марк Кондратюк. Он также является чемпионом России 2022 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы в Таллине.