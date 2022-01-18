Авербух: у мальчиков на ОИ-2022 нам ничего не светит

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских одиночников на Олимпийских играх в Пекине.

«У мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятёрке. Основные конкуренты в мужском одиночном катании — это американцы, японцы», — цитирует Авербуха mk.ru.

Напомним, что на чемпионате Европы в мужском одиночном катании победил Марк Кондратюк. Он также является чемпионом России 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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