«Таковы сегодняшние реалии»: американский фигурист ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом в истории Олимпиады

Тимоти ЛеДюк может стать первым небинарным спортсменом в истории Олимпийских игр. Отобраться в Пекин ему позволила победа на чемпионате США по фигурному катанию в паре с Эшли Кэйн-Гриббл. По мнению опрошенных RT экспертов, ориентация спортсмена не должна повлиять на оценки судей.

На чемпионате США по фигурному катанию в соревновании спортивных пар победу одержали Тимоти ЛеДюк и Эшли Кэйн-Гриббл. Они захватили лидерство ещё после короткой программы, а в произвольной оторвались от преследователей и в результате опередили занявших второе место Джессику-Ноэль Калаланг / Брайана Джонсона более чем на 15 баллов.

Успех на национальном первенстве позволил спортсменам впервые в карьере отобраться на Олимпийские игры. Однако этот факт не вызвал бы ажиотажа, если бы партнёр ранее публично не объявлял о своей небинарной гендерной идентичности. 31-летний спортсмен не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу и станет первым таким атлетом в истории ОИ.

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Стоит отметить, что Ледюк никогда не скрывал своей ориентации. Ещё в 2019-м о нём говорили, как о первом открытом гее, победившим в чемпионате США. Ориентация повлияла и на спортивную карьеру молодого человека. Одна из девушек отказалась вставать с ним в пару, поскольку опасалась, что это может негативно сказаться на выступлениях.

Зато в лице Кэйн-Гриббл он в 2016-м обрёл идеальную партнёршу. Их дуэт изначально выглядел нестандартно. Женственный, при этом носящий бороду Ледюк, и слишком высокая для парного катания (168 см) Эшли, которую многие из-за роста считали неподходящей для этого вида.

Но спортсмены быстро доказали свою боеспособность. В 2019-м они впервые во многом неожиданно выиграли национальное первенство, а в 2022-м повторили свой успех. Также в активе американцев два участия в чемпионатах мира. И в 2019-м, и в 2021-м они расположились на довольно высоком девятом месте. Таким образом, от пары сложно ждать борьбы за медали в личном турнире ОИ, зато в командном они вполне способны помочь сборной США подняться на пьедестал.

Американец — не первый представитель нетрадиционной сексуальной ориентации в фигурном катании, который примет участие в Олимпиаде. Так, его соотечественник Джонни Вейр, выступавший в одиночном катании, дважды ездил на главное спортивное событие четырёхлетия. Правда, публичный каминг-аут спортсмен совершил уже после ОИ в Ванкувере.

А Игры в Токио оказались примечательны выступлением первого в истории ОИ трансгендера — тяжелоатлетки Лорел Хаббард. Перед началом соревнований многие опасались, что мужские гормоны дадут ей серьёзное преимущество перед соперницами, однако этого не произошло. Представительница Новой Зеландии не сумел выполнить ни одной удачной попытки.

«Арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию»

В России новость о попадании на ОИ первого спортсмена с небинарной гендерной идентичностью вызвала разную реакцию. Так, чемпионка мира Мария Бутырская в беседе с RT отметила, что ориентация Ледюка в принципе не должна будоражить общественность.

«Как бывшей фигуристке и уже не молодому человеку мне странно отвечать на такие вопросы. Время течёт. Всё меняется, и появляются подобные «новшества». Сексуальная ориентация американца — его личное дело. Давайте не будем в этом ковыряться. Пусть даже он не относит себя ни к одному из полов, всё равно остаётся мужчиной и достойно выступает именно в этой роли. Поэтому не следует Тимоти унижать. Нужно относиться проще. Да и когда я выступала сама, фигуристы не задумывались над вопросом, являются ли их соперники натуралами или нет. В первую очередь, все размышляли о собственных прокатах и проблемах», — заявила Бутырская.

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Специалист призналась, что ей куда интереснее обсуждать грядущую Олимпиаду и выступление россиянок в Пекине.

«История Ледюка — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание? пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счёт американца станет ещё более интересным», — добавила Бутырская.

В свою очередь, олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков назвал попадание спортсмена на ОИ «абсолютно нормальной историей».

«Я спокойно и толерантно отношусь ко всем. Сейчас он вместе с Кэйн-Гриббл выиграл чемпионат США во второй раз. Также они дважды попали в первую десятку на первенстве планеты. Это хорошая пара, но и назвать её топовой не могу. Бороться за медали в личном турнире им будет крайне непросто, если конечно не вмешается в распределение наград пандемия коронавируса с неожиданными положительными тестами. А вот в командном они вполне могут помочь сборной США подняться на пьедестал», — подчеркнул Траньков.

Вместе с тем олимпийский чемпион выразил уверенность: ориентация Ледюка никак не повлияет на его оценки в Китае, и у судей не возникнет желания «поддержать» спортсмена за смелость.

«Тимоти катается как минимум четырёхлетие, и все в курсе его ориентации. Не меняются и судьи. Однако только за это баллы выше ставить ему не стали. Во всяком случае, я такого не наблюдал. Поверьте, в фигурном катании это никак не влияет. Просто не тот вид спорта, где что-то подобное способно стать сенсацией», — добавил Траньков.

Наконец, по мнению олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Бестемьяновой, Ледюк и Кэйн-Гриббл не случайно выиграли чемпионат США.

«Он имеет полное право не причислять себя ни к одному из полов. Таковы сегодняшние реалии. А на программах и катании это никак не отразится», — отметила Бестемьянова.

Как и Траньков, она не верит, что судьи будут помогать американцу на ОИ за его непохожесть на оппонентов.

«Не очень понимаю, каким образом такое в принципе возможно. Более того, уверена, они станут оценивать выступление американского дуэта объективно и не будут завышать оценки за некую смелость партнёра. Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию», — подытожила Бестемьянова.