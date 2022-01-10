Арутюнян: при определённом стечении обстоятельств Малинин может выиграть ОИ-2022

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, рассказал, насколько важно фигуристу выступить на Олимпийских играх.
Арутюнян: при определённом стечении обстоятельств Малинин может выиграть ОИ-2022
  • © AP Photo/Mark Zaleski

«Очень важно. Этот опыт может позволить Илье через четыре года стать олимпийским чемпионом. Хотя при определённом стечении обстоятельств это может произойти и в 17 лет», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Он также вспомнил, как четыре года назад ставшего также вторым за месяц до Олимпиады Росса Майнера заменили на Адама Риппона.

«Одно дело, когда оставляют за бортом возрастного фигуриста, на протяжении восьми лет показывающего одно и то же, а другое — подающего надежды мальчика, пусть и выстрелившего, но явно не достигшего совершенства по всем параметрам», — добавил тренер.

Напомним, что Илья Малинин исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. При этом он не попал в олимпийскую сборную США.

Ранее Арутюнян заявил, что не считает Малинина опасным для Чена.

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