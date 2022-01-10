Арутюнян: я не считаю Малинина опасным для Чена

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян сравнил Илью Малинина с трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом.
Арутюнян: я не считаю Малинина опасным для Чена
  • © AP Photo/Mark Zaleski

«В теории, Илья может выиграть у кого угодно. Хотя я не считаю его опасным для Чена. Во-первых, по базовой технической стоимости обе программы Чена сложнее. Во-вторых, Нэйтан пока значительно выше классом. Для того, чтобы проиграть, он должен откатать плохо обе свои программы, а это, согласитесь, сложно для такого фигуриста. Да и вообще, при чем здесь Чен? Его работа заключается в том, чтобы всё сделать хорошо», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Напомним, что Илья Малинин исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США.

Победу праздновал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен.

Ранее Арутюнян раскритиковал решение отцепить Малинина от ОИ-2022.

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