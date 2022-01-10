Арутюнян: я извинился перед родителями Малинина от имени всего фигурного катания США

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, рассказал, как воспринял новость о том, что фигурист не попал в олимпийскую сборную США.
Арутюнян: я извинился перед родителями Малинина от имени всего фигурного катания США
  • РИА Новости

«Мы даже не знаем, кто именно входит в комиссию, занимающуюся этим вопросом. Я не знаю точно. Но сразу после того, как состав был оглашён, я позвонил одному из людей, отвечающих за развитие фигурного катания в Америке, и спросил, как он теперь будет смотреть в глаза этому мальчику и его родителям? Что этот парень сделал не так? Кроме этого, я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться перед ними за случившееся от лица всего американского фигурного катания. Мне действительно стыдно за такое решение. Я просто не могу его объяснить», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Напомним, что Илья Малинин исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. При этом он не вошёл в состав олимпийской сборной страны.

Победу праздновал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен.

Ранее Арутюнян заявил, что при определённом стечении обстоятельств Малинин может выиграть ОИ-2022.

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