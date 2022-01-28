Урманов рассказал, насколько важна работа тренера в подготовке спортсмена

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года Алексей Урманов считает, что спортсмены не должны думать, будто тренер волшебным образом сделает за них всю работу.
Урманов рассказал, насколько важна работа тренера в подготовке спортсмена
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«Я уже достаточно взрослый товарищ и давным-давно не верю в тренерское волшебство. Как правило, со спортсменом происходит какое-то видимое перевоплощение лишь на начальном этапе работы с новым педагогом. А дальше всё возвращается на круги своя, где никаким волшебством не пахнет», — сказал Урманов в интервью RT.

По его мнению, всё зависит только от того, есть ли у спортсмена желание работать и психологическая устойчивость.

«Я сейчас расскажу вам одну историю, которая, на мой взгляд, очень крутая, хотя и грустная, поскольку связана с погибшим Денисом Теном. Когда Денис пришёл к Фрэнку Кэрролу, известному в нашем мире специалисту, и вышел на первую тренировку, Кэррол сидел за бортиком и читал газету. Тен выходит на лёд, подъезжает к тренеру и спрашивает: «Здравствуйте. Что мне делать?» Тот откладывает газету в сторону и говорит: «Дорогой мой, это я хочу тебя спросить: над чем ты считаешь нужным поработать? Это же ты поменял педагога, это же ты хочешь что-то от меня получить. Вот и объясни, что именно». Мне кажется, что это очень круто. Не тренер должен сделать результат, он может только помочь в этом. Вот и всё», — сказал Урманов.

Ранее Урманов заявил, что Кондратюк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению.

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