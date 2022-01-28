Урманов рассказал, насколько важна работа тренера в подготовке спортсмена

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года Алексей Урманов считает, что спортсмены не должны думать, будто тренер волшебным образом сделает за них всю работу.

«Я уже достаточно взрослый товарищ и давным-давно не верю в тренерское волшебство. Как правило, со спортсменом происходит какое-то видимое перевоплощение лишь на начальном этапе работы с новым педагогом. А дальше всё возвращается на круги своя, где никаким волшебством не пахнет», — сказал Урманов в интервью RT.

По его мнению, всё зависит только от того, есть ли у спортсмена желание работать и психологическая устойчивость.

«Я сейчас расскажу вам одну историю, которая, на мой взгляд, очень крутая, хотя и грустная, поскольку связана с погибшим Денисом Теном. Когда Денис пришёл к Фрэнку Кэрролу, известному в нашем мире специалисту, и вышел на первую тренировку, Кэррол сидел за бортиком и читал газету. Тен выходит на лёд, подъезжает к тренеру и спрашивает: «Здравствуйте. Что мне делать?» Тот откладывает газету в сторону и говорит: «Дорогой мой, это я хочу тебя спросить: над чем ты считаешь нужным поработать? Это же ты поменял педагога, это же ты хочешь что-то от меня получить. Вот и объясни, что именно». Мне кажется, что это очень круто. Не тренер должен сделать результат, он может только помочь в этом. Вот и всё», — сказал Урманов.

Ранее Урманов заявил, что Кондратюк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению.