Урманов: Кондратюк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению
- Gettyimages.ru
«Тот же Кондратюк мне очень импонирует, особенно в этом сезоне. Этого мальчишку я видел не только на чемпионате Европы, но и на других соревнованиях. Например, на мемориале Дениса Тена. Он меня поразил. Я подметил, что, даже работая в зале на полу, Марк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению. Когда на него смотришь со стороны, складывается ощущение, что парень вообще спит. Но человек выходит на лёд — и ты понимаешь, что ни о какой спячке нет и речи», — сказал Урманов в интервью RT.
По его мнению, спортсмен таким образом может беречь магическую энергию.
«Я буду очень переживать за Марка на Олимпиаде. Но тут уж, как мы говорим, надо сделать своё дело, а потом уже смотреть, как с этим справятся другие», — добавил Урманов.
Ранее Урманов рассказал об ошибке известного тренера Алексея Мишина перед ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити.