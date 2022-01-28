Урманов: Кондратюк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года Алексей Урманов поделился мнением о чемпионе Европы Марке Кондратюке перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Тот же Кондратюк мне очень импонирует, особенно в этом сезоне. Этого мальчишку я видел не только на чемпионате Европы, но и на других соревнованиях. Например, на мемориале Дениса Тена. Он меня поразил. Я подметил, что, даже работая в зале на полу, Марк абсолютнейшим образом понимает, как подготовить себя к выступлению. Когда на него смотришь со стороны, складывается ощущение, что парень вообще спит. Но человек выходит на лёд — и ты понимаешь, что ни о какой спячке нет и речи», — сказал Урманов в интервью RT.

По его мнению, спортсмен таким образом может беречь магическую энергию.

«Я буду очень переживать за Марка на Олимпиаде. Но тут уж, как мы говорим, надо сделать своё дело, а потом уже смотреть, как с этим справятся другие», — добавил Урманов.

Ранее Урманов рассказал об ошибке известного тренера Алексея Мишина перед ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити.