Коган опроверг информацию о заболевании коронавирусом

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что он и хореограф Даниил Глейхенгауз сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
Коган опроверг информацию о заболевании коронавирусом
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«У нас всё в порядке», — цитирует Когана РИА Новости.

Он также призвал не верить информации о том, что коронавирусом заболел президент ФФККР Александр Горшков. По его словам, глава федерации в данный момент летит в самолёте в Красноярск, где сборная России по фигурному катанию готовится к зимней Олимпиаде 2022 года.

СМИ сообщили о положительных тестах на коронавирус у Когана и Глейхенгауза.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее стало известно, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел из самоизоляции через два дня после её начала.

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