Тренер сборной России по биатлону Башкиров вышел из карантина в Пекине

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел через два дня из самоизоляции.

Башкиров 29 января сдал отрицательный тест на коронавирус и принял участие в тренировке команды на олимпийской трассе, сообщает ТАСС.

После прилёта в Пекин 27 января тренер сдал положительный тест на COVID-19.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.

Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова отправились на зимнюю Олимпиаду.