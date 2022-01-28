СЭ: Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетели на Игры-2022 в Пекин

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова отправились на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекин.
СЭ: Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетели на Игры-2022 в Пекин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, они должны были отправиться туда накануне, но этого не удалось сделать из-за возникновения проблем с документами, так как якобы отсутствовали все необходимые разрешения для вылета.

Аналогичная проблема была у массажиста сборной России Романа Никитина, но её удалось оперативно решить, он уже находится в Пекине. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.

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