СЭ: Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетели на Игры-2022 в Пекин
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, они должны были отправиться туда накануне, но этого не удалось сделать из-за возникновения проблем с документами, так как якобы отсутствовали все необходимые разрешения для вылета.
Аналогичная проблема была у массажиста сборной России Романа Никитина, но её удалось оперативно решить, он уже находится в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.