Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус по прилёте в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры — 2022.

«Да, действительно, это так, мой тест на коронавирус дал положительный результат. Теперь меня ждёт повторный анализ», — приводит слова Башкирова ТАСС.

Также коронавирус был выявлен у главы сервис-службы сборной России Александра Печерского.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Минспорта рассказали, когда четверо членов сборной России по биатлону вылетят в Пекин.