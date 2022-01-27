Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин

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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус по прилёте в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры — 2022.
Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Да, действительно, это так, мой тест на коронавирус дал положительный результат. Теперь меня ждёт повторный анализ», — приводит слова Башкирова ТАСС.

Также коронавирус был выявлен у главы сервис-службы сборной России Александра Печерского. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Минспорта рассказали, когда четверо членов сборной России по биатлону вылетят в Пекин.

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