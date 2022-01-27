В Минспорта рассказали, когда четверо членов сборной России по биатлону вылетят в Пекин

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В Министерстве спорта России прокомментировали ситуацию с четырьмя членами национальной команды страны по биатлону, которые не сумели вовремя отправиться на Олимпийские игры в Пекин.
В Минспорта рассказали, когда четверо членов сборной России по биатлону вылетят в Пекин
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Вылет старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста команды Романа Никитина был отложен как минимум на сутки. Для въезда на территорию Китая им понадобится дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

«Вчера две спортсменки сборной России по биатлону, а также старший тренер команды и массажист по техническим причинам не сумели вылететь в Пекин, поскольку они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Игр для аккредитованных участников, из-за чего не получили от Оргкомитета «зелёный QR-код», разрешающий въезд в Пекин. В данное время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Минспорта. Вчера спортсменки и члены команды были доставлены на федеральную базу в Новогорск. После перезаполнения формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что их вылет состоится не позднее 28 января», — гласит заявление пресс-службы Минспорта.

Ранее Губерниев отреагировал на невылет Шашилова и двух биатлонисток в Пекин.

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