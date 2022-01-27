Губерниев отреагировал на невылет Шашилова и двух биатлонисток в Пекин

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на невылет четырёх членов сборной России по биатлону в Пекин (Китай) из-за отсутствия действующих QR-кодов.
Губерниев отреагировал на невылет Шашилова и двух биатлонисток в Пекин
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это серьёзная история. Нужно ведь заполнять все соответствующие документы. Как надо быть неготовым, чтобы родная российская авиакомпания развернула? Это нонсенс», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По мнению комментатора, в СБР постоянно происходят проблемы с документами. Он считает, что с командой должен быть менеджер, который будет следить за всеми делами.

Напомним, что тренер Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не вылетели в столицу Китая из-за отсутствия действующих QR-кодов.

Ранее Драчёв резко раскритиковал СБР после невылета Шашилова и двух биатлонисток в Пекин.

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