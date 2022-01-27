Драчёв резко раскритиковал СБР после невылета Шашилова и двух биатлонисток в Пекин

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на невылет четырёх членов национальной команды в Пекин (Китай) из-за отсутствия действующих QR-кодов.

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Пекина», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Он отметил, что это невообразимо, чтобы команда полетела на Олимпийские игры без своего тренера. По мнению Драчёва, ответственность за это несёт руководство и правление СБР, «которые устроили такой бардак».

Напомним, что тренер Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не вылетели в столицу Китая из-за отсутствия действующих QR-кодов.

Ранее Васильев заявил, что Васнецову и Казакевич нужно заменить на Буртасову и Сливко.