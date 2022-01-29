РБК: гендиректор ФФКР и тренер Глейхенгауз сдали положительные тесты на коронавирус

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Два представителя сборной России по фигурному катанию сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК: гендиректор ФФКР и тренер Глейхенгауз сдали положительные тесты на коронавирус
  • Gettyimages.ru

COVID-тесты не прошли хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, а также генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, сообщает РБК со ссылкой на источники в Олимпийском комитете России (ОКР).

Уточняется, что болезнь у представителей ФФКР проходит бессимптомно.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел через два дня после начала самоизоляции.

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