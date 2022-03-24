Заочное противостояние: как Кубок Первого канала станет альтернативой чемпионату мира по фигурному катанию

25 марта в Саранске стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию. Командный шоу-турнир невольно станет альтернативой проходящему в эти же дни чемпионату мира в Монпелье. В соревновании женщин Елизавета Туктамышева постарается доказать, что способна противостоять олимпийским чемпионкам Камиле Валиевой и Анне Щербаковой. У мужчин Марк Кондратюк получит возможность подтвердить реноме сильнейшего одиночника страны. А в парах развернётся жёсткая борьба между тремя дуэтами, выступавшими на Играх в Пекине.

Если бы международные спортивные федерации приняли решение об отстранении российских атлетов не в последних числах февраля, а раньше, турнир в Саранске, конечно же, следовало провести в полном формате и именно в те даты, в которые во французском Монпелье проходит мировое первенство.

Эта мера могла бы пойти в плюс обоим соревнованиям: к виртуальному соперничеству спортивный мир уже отчасти привык за время пандемии. В ряде видов были проведены крупные турниры именно в таком формате, и сравнить сильнейших фигуристов мира с сильнейшими россиянами наверняка захотели бы многие.

Нынешний Кубок Первого канала имеет скорее развлекательный формат, и это немедленно вызвало вопрос части общества: насколько вообще правомерно организовывать подобные мероприятия в это время?

Проводить, безусловно, стоило. Когда-нибудь всем нам, наверное, только предстоит выяснить, как много было потеряно (и не только для России) в связи с тем, что спорт оказался инструментом не сплочения людей, а их максимального разобщения. Но вот лишь один штрих: первыми, или как минимум одними из первых, с Украины были вывезены на Запад именно спортивные команды — с тем, чтобы атлеты не теряли квалификации и не лишались стартов. В этом контексте призывы оставить россиян без возможности выступать выглядят как минимум отдельным стандартом.

Как выглядит ледовый мир без отечественных фигуристов, стало отчасти понятно уже в среду, 23 марта, когда в Монпелье на ЧМ начались соревнования женщин и спортивных пар.

Малую золотую медаль за короткую программу завоевала Каори Сакамото, установившая личный рекорд (80,32). Японка отреагировала на результат с юмором.

«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на победу. Поначалу я не находилась в лучшей форме и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась», — отметила Сакамото.

Своим выступлением Каори невольно ответила тем, кто в преддверии ЧМ утверждал, что эти соревнования без россиян скучны, неинтересны и смотреть их совершенно ни к чему. Надо заметить, подобные слова нередко звучали в адрес послеолимпийских чемпионатов и в досанкционную эпоху: большинство триумфаторов Игр обычно пропускает заключительный старт сезона. Но помнить следует о другом: победители становятся полноценными чемпионами планеты, и уже это заслуживает внимания. Неслучайно наиболее опытная из отечественных тренеров Тамара Москвина объяснила, почему ждёт ЧМ.

«Я смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России. Мы наблюдаем за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за первенством планеты», — пообещала специалист.

Сакамото, Луна Хендрикс, Мэрайя Белл — в таком порядке девушки расположились в Монпелье после короткой программы, отчасти ответив на вопрос, как может выглядеть женское одиночное катание после того, как в нём введут возрастной ценз.

В Саранске заочно оппонировать этой тройке будут олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Для более юных Софьи Самоделкиной и Аделии Петросян взрослые сезоны пока не наступили, и это в значительной степени снижает интерес к выступлению малышек. Скорее, интрига надвигается со стороны Санкт-Петербурга: сумеет ли Туктамышева оказать реальную конкуренцию тем, кто выступал на Играх?

Такая же тёмная лошадка в мужском турнире — Михаил Коляда. Со спортивной точки зрения результат мероприятия вряд ли имеет значение, но для Коляды, как мне кажется, дело чести не оказаться слабым звеном: слишком драматично складывался для него олимпийский сезон, не увенчавшийся поездкой в Пекин. Да и авансы когда-то нужно начинать отрабатывать.

Неучастие в чемпионате мира наиболее болезненно ударило по Марку Кондратюку. Он стал безусловным героем ОИ, блистательно сыграв свою партию в командном турнире, но в личном не показал и половины того, на что был способен. Эта недосказанность вполне могла быть исправлена в Монпелье, но увы… Что не снимает с Марка задачи в Саранске добавить бонусов к положению сильнейшего одиночника России.

Всем остальным, скорее всего, придётся догонять. Наиболее жестоким в плане соперничества, наверняка, окажется турнир пар. Состав тот же, что и на Олимпиаде, плюс Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. И это, пожалуй, единственный вид программы, в котором дуэты, выступающие в Монпелье, не идут ни в какое сравнение с российскими.

Чего нельзя сказать о танцах. Если в парах олимпийские чемпионы Пекина Вэнцзинь Суй и Цун Хань решили не приезжать во Францию, то здесь на местах все сильнейшие американцы, так же как и триумфаторы Пекина Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. И как бы хорошо ни катались в Саранске Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин, зрелище, скорее всего, будет лишено спортивной интриги.

Хотя, возможно, этим оно окажется ценно: любое соревнование, которое проводится в командном формате, сопровождается гораздо более мощными эмоциями, нежели официальный ответственный старт. Отдельной изюминкой выглядит прыжковый турнир, поэтому те, кто придёт в Саранске на каток, об этом точно не пожалеют.