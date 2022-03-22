«Станет самым неинтересным и незрелищным»: почему в России не собираются смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Отсутствие российских фигуристов сведёт к минимуму интерес болельщиков на стартующем в Монпелье чемпионате мира. В этом уверены известные тренеры Александр Жулин и Илья Авербух. По их мнению, отсутствие конкуренции обесценит триумф соперников. Ирина Слуцкая и Татьяна Навка считают, что турнир в принципе станет второсортным и неполноценным без российских спортсменов. А Алёна Леонова уверена, что организованный в те же даты в Саранске Кубок Первого канала привлечёт куда больше внимания.

Чемпионат мира в Монпелье из яркого финала олимпийского сезона грозит превратиться в неполноценный старт. Причиной этому послужил запрет на участие во всех международных соревнованиях, наложенный ISU на российских фигуристов, которые должны были стать главными действующими лицами ЧМ.

Отстранение нанесло серьёзный удар по организаторам и оставило их без целого ряда звёзд. А в России ЧМ теперь вовсе оказался никому не нужен. Абсолютное большинство экспертов подчеркнули, что не собираются даже следить за ним.

Например, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась: ей не интересно ни смотреть, ни комментировать турнир, на который не пустили соотечественников. Согласилась с ней олимпийская чемпионка Татьяна Навка, отметившая, что без россиян он потеряет в яркости и зрелищности.

«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, в будущем люди, которые приняли такое решение (о невозможности выступления россиян), будут об этом сожалеть», — заявила Навка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала проходящие в олимпийские сезоны первенства планеты утешительным призом для тех, кто ничего не выиграл на ОИ. По признанию легендарной фигуристки, подобные «ущемлённые» соревнования не вызывают у неё эмоций.

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Вердикт ISU закрыл дорогу в Монпелье когорте звёзд. Красноречивый факт: россияне на предыдущем первенстве планеты в Стокгольме одержали победы в трёх видах из четырёх и сохранили статус фаворитов в преддверии поездки во Францию.

Особенно серьёзные потери понёс женский турнир, поскольку во Францию не приедут ни завоевавшая золото в Пекине Анна Щербакова, ни выполнившая там пять четверных прыжков в произвольной программе Александра Трусова.

В парах не будут представлены действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также взявшие серебро на ОИ-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По сути, в отсутствие китайцев они, как и женщины, могли попытаться занять все места на пьедестале, учитывая наличие молодых Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Не выступят действующие чемпионы планеты и в танцах на льду. Речь о Виктории Синициной и Никите Кацалапове.

«Если брать общую картину, чемпионат мира интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, скучно смотреть его, поскольку наши ребята задали такую высокую планку», — высказалась в эфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Более того практически в те же сроки, что и ЧМ, в Саранске пройдёт Кубок Первого канала (25—27 марта). И многим будет любопытнее наблюдать за его ходом, поскольку состав участников получился весьма представительным, даже несмотря на отказ Трусовой и Косторной. В столицу Мордовии приедут Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Внимательно следить за турниром собирается почётный президент ФФККР Валентин Писеев.

«Я посмотрю на прокаты, но особого интереса для меня ЧМ уже не представляет. Интереснее смотреть Кубок Первого канала, здесь будут выступать мастера высокого класса, а там — середняки. Наверное, только в танцах интерес остаётся, а во всех остальных видах — нет», — цитирует функционера Metaratings.

А по мнению бывшей фигуристки Алёны Леоновой, турнир в Саранске по уровню участников даже превосходит первенство планеты.

«Этот старт посильнее чемпионата мира, потому что основные лидеры, насколько я знаю, снялись с соревнований. И в мужском одиночном, и в женском у нас тоже никого не пустили. Поэтому очевидно, что Кубок Первого канала окажется сильнее», — цитирует Леонову «ВсёПроСпорт».

Сходную точку зрения высказали и тренеры. Так, Александр Жулин напомнил, что россияне были фаворитами на первенстве планеты практически во всех видах. А Илья Авербух сравнил ЧМ с олимпийским турниром по хоккею в Пекине, на который не приехали игроки НХЛ.

«Смотреть чемпионат мира я не буду, мне он теперь неинтересен, после того как наших ребят на него не допустили. Иностранцы, конечно, с удовольствием будут смотреть, но точно не мы. Чемпионат мира потеряет в зрелищности, ведь российские фигуристы являются лидерами мирового фигурного катания, а когда лидеры не выступают, это сказывается на уровне турнира», — объяснил Авербух.

Россиянами список потерь форума не ограничивается. Не примет в нём участия сборная Китая, а в мужском турнире снялись две главные звезды — американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю. По мнению известного специалиста Инны Гончаренко, следить за первенством в сложившихся условиях можно только из любви к статистике.

«Я как человек, живущий фигурным катанием, буду, безусловно, следить за происходящим, но без особого удовольствия. Этот турнир точно потеряет в зрелищности. Он станет самым неинтересным, незрелищным и лишённым интриг. ЧМ — это же всегда какая-то интрига, соревнования чемпионов в упорной борьбе. Сейчас все эти компоненты отсутствуют. Ни интереса, ни настроения от просмотра нет», — заявила Гончаренко.

Известный тренер Тамара Москвина отметила, что смотрит подобные соревнования не только ради российских представителей.

«Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — призналась Москвина.

Разделила её точку зрения и легендарный специалист Татьяна Тарасова.

«На мой взгляд, ЧМ сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть его я всё равно буду. Мне интересно», — заявила она СЭ.