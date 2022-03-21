Навка: американцы и европейцы очень рады, что наших не будет на ЧМ
- РИА Новости
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«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Однозначно без наших спортсменов пропадёт яркость и зрелищность», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.
Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.