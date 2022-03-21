Навка: американцы и европейцы очень рады, что наших не будет на ЧМ

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.
Навка: американцы и европейцы очень рады, что наших не будет на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Однозначно без наших спортсменов пропадёт яркость и зрелищность», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить