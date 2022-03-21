Навка: американцы и европейцы очень рады, что наших не будет на ЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.

«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Однозначно без наших спортсменов пропадёт яркость и зрелищность», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Авербух заявил, что ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость.