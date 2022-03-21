Авербух: ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.
Авербух: ЧМ по фигурному катанию потерял свою значимость
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Лично для меня чемпионат мира по фигурному катанию потерял свою значимость, я его смотреть не буду. Самое главное, что у нас будет свой турнир — Кубок Первого канала. Очень важно, что фигуристы не останутся без соревновательной практики, хотя бы между собой», — цитирует Авербуха Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине. С мирового первенства также снялись американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю из-за травм.

Кубок Первого канала состоится в Саранске с 25 по 27 марта.

Ранее Тарасова заявила, что всё равно будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

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