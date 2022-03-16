Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира в Монпелье из-за травмы

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира 2022 года.
Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира в Монпелье из-за травмы
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. У меня ноющая травма, с которой я борюсь, поэтому не хочу рисковать будущим, тренируясь и выступая на следующей неделе», — цитирует Чена USA Figure Skating.

Он добавил, что готовился к чемпионату мира с тех пор, как вернулся с Олимпийских игр в Пекине. Мировое первенство пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят также российские фигуристы из-за отстранения ISU.

Напомним, что Нэйтан Чен выиграл олимпийское золото в Пекине. В короткой программе он установил мировой рекорд. В произвольной программе и по сумме баллов рекорды также принадлежат ему.

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