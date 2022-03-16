Сарновский рассказал, что на тренировках у Плющенко атмосфера спокойнее, чем у Тутберидзе

Российский фигурист Кирилл Сарновский сравнил тренировки у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Тренировки в «Хрустальном» у Тутберидзе были... тяжёлыми очень. Физически и морально. Практически без остановок надо всё делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит», — цитирует Сарновского «Матч ТВ».

По словам спортсмена, у Плющенко тренировки проходят легче и веселее, потому что тренер создаёт позитивный настрой в группе.

«Если говорить в плане атмосферы — в «Ангелах» более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович может пошутить, но иногда, конечно, злой бывает», — добавил Сарновский.

Напомним, что фигурист перешёл в академию Плющенко в 2019 году, до этого он тренировался в штабе Этери Тутберидзе. На первенстве России среди юниоров в 2022 году Сарновский занял седьмое место.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко заявил, что не намерен уезжать из России.